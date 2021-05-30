Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни, если его сын проиграет бой блогеру

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в бою его 13-летнего сына Адама. Абдурахманов неоднократно критически высказывался в адрес главы Чечни и его семьи.

«Один блогер недоволен им. Он говорит, что ты мешок, Адам. Ты не побоялся бы с ним подраться? Брось ему вызов! Если он тебя побьет, я уйду с должности главы республики. Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности. Это его мечта и мы ее исполним. У него есть шанс совершить революцию. Он же говорит, что Кадыров продался, что из моих детей никогда не получатся спортсмены и так далее», — сказал Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Адам Кадыров проведет повторный бой против Аслана Биттирова. Об этом сообщил Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Берберов в своем Instagram.

«Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу «Время легенд — 6», где Адам Кадыров одержал спорную победу. Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Баттиров.⁣⁣⠀

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Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчет, хотя никто из боксеров не был в нокдауне. Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения.⁣⁣⠀

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По ошибке синего угла будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму, пусть они покажут крутой бокс и пусть наши регионы дружат и процветают», — написал Биттиров.