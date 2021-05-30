Звезда Playboy выложила обворожительное фото в форме «Челси»

Россиянка Мария Лиман, которая является моделью журнала Playboy, дала в Instagram точный прогноз к финальному матчу Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити», а также выложила фото в форме «синих».

«Что думаете? Какие прогнозы? Я думаю, много голов не будет, максимум 1, и тот, который забьет «Челси», — написала Лиман.

Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее московский ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов.