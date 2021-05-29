Сборная Казахстана разгромила итальянцев и вышла в лидеры группы на ЧМ-2021

Сборная Казахстана нанесла разгромное поражение команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 11:3. В составе победителей дубли оформили Артем Лихотников и Роман Старченко, также отличились Егор Петухов, Евгений Рымарев, Кирилл Панюков, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Виктор Сведберг и Егор Шалапов. У проигравшей команды шайбы забросили Анджело Мичели, Петер Хохкофлер и Алекс Петан.

После шести туров сборная Казахстана, набравшая десять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы B. Команда Италии проиграла все пять матчей и располагается на последней, восьмой строчке.

В следующем матче Казахстан встретится с Норвегией, а Италия сыграет с Канадой.

Ранее вратарь сборной Казахстана заявил, что обыграть Канаду помешало отсутствие везения.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. Группа B

Италия — Казахстан — 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

0:1 — Старченко (Валк, Михайлис) — 02:12 (5x4)

1:1 — Мичели (Петан, Франк) — 24:37

1:2 — Петухов (Асетов, Степаненко) — 32:31

1:3 — Рымарев (Шин, Блэкер) — 34:59

1:4 — Михайлис (Старченко, Валк) — 41:31 (5x4)

2:4 — Хохкофлер (Гандер) — 41:43

2:5 — Валк (Старченко) — 46:12 (5x4)

2:6 — Лихотников — 47:01

2:7 — Лихотников (Маклюков) — 49:46

3:7 — Петан — 50:59

3:8 — Панюков (Диц, Старченко) — 54:38

3:9 — Старченко (Валк) — 56:07 (5x4)

3:10 — Сведберг (Шестаков, Сагадеев) — 57:44

3:11 — Шалапов (Асетов, Лихотников) — 59:52 (5x3)