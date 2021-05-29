Экс-наставник «Зенита» Спалетти стал тренером «Наполи»

Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил о том, что Лучано Спалетти стал новым тренером «Наполи».

В прошедшем сезоне Серии А неаполитанцы заняли пятое место, набрав 77 очков. В последнем туре они уступили четвертую строчку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, туринскому «Ювентусу».

С «Зенитом» Спалетти стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он тренировал «Анкону», «Удинезе», «Рому», а последним его клубом был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Отмечается, что в услуга специалиста был лично заинтересован владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис

Предыдущим наставником неаполитанцев был Дженнаро Гаттузо. 25 мая он возглавил «Фиорентину».

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в «Наполи».