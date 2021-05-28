Несколько сборных на ЧМ по хоккею хотели снять флаги в знак солидарности с Белоруссией

Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис дал комментарий по поводу ситуации с заменой официального флага Белоруссии на флаг белорусской оппозиции на чемпионате мира в Риге.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. По словам градоначальника, акция является ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

«Мне не нравится решение о замене белорусского флага у гостиницы, где живут команды, участвующие в чемпионате мира. Было бы логичнее, если бы флаг поменяли только у здания рижской думы, но не в местах, связанных с ходом чемпионата мира. Поддержка белорусской оппозиции — это нормальный политический жест, но он никак не должен быть связан с турниром. Политики явно используют спорт в своих целях.

В знак солидарности с командой Белоруссии несколько сборных также хотели снять свои флаги. Были и другие проявления, которые побудили организаторов повысить уровень безопасности белорусской команды. Я обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира», — цитирует Калвитиса LSM.

Ранее сообщалось, что Финляндия всухую переиграла Италию на матче ЧМ-2021.