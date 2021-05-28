Певица Пелагея отсудила у хоккеиста Телегина половину имущества

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея завершили раздел имущества. По решению суда, артистка получила всю недвижимость спортсмена. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Друзья спортсмена рассказали, что Пелагея получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, за который Телегин выплачивает ипотеку. Певице также досталась половина стоимости автомобиля марки Bentley Continental GT.

Ранее сообщалось, что Телегин планировал отсудить у певицы половину гонораров за концерты.

Адвокат хоккеиста Ирина Петрова заявляла, что у Пелагеи по отношению к имуществу «аппетиты все растут и растут». При этом Телегин желал разделить все «по мировому соглашению, которое согласовывалось сторонами изначально».

16 июня 2016 года Телегин м Пелагея поженились. 21 января 2017 года у них родилась дочь Таисия. 26 декабря 2019 года Пелагея объявила о разводе.

Ранее сообщалось, что Бывший муж Пелагеи планирует отсудить у нее половину гонораров.