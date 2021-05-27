«Реал» объявил об уходе Зидана

Мадридский «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

«Мы должны уважать решение Зидана и выразить наше восхищение его профессионализмом, преданностью и страстью к игре, которые он проявлял в течение всех этих лет, а также его значимостью для «Реала», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В пресс-службе клуба отметили, что Зидан является для «сливочных» легендой.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

По итогам завершившегося чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного «Атлетико».

В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч проиграли лондонскому «Челси» (1:1, 0:2).

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал желаемого тренера «Реала».