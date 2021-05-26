Наставник сборной России — об игре Самонова: рассчитываем на него как на первого номера

В матче чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла Данию. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил игру голкипера Александра Самонова, который отразил 18 бросков из 18.

«Мы на него рассчитываем как на первого номера, хороший матч, всё подчистил. Желаем ему в дальнейшем только успехов», — сказал Брагин.

Самонов был признан лучшим игроком в составе российской команды.

За 42 секунды до конца второго периода счет открыл Иван Морозов. В середине третьей двадцатиминутки Александр Барабанов удвоил преимущество сборной России. За три минуты до финальной сирены Дмитрий Воронков установил окончательный счет в игре.

Россияне одержали третью победу на турнире. До этого матча была обыграна Чехия (4:3) и Великобритания (7:1). Сборная Словакии нанесла «Красной машине» поражение со счетом (1:3).

В следующем матче Россия сыграет против Швейцарии. Игра пройдет 29 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 16.15 по московскому времени. Датчане 28 мая померятся силами с Белоруссией. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

Ранее сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира по хоккею.