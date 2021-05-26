Самонов признан лучшим игроком сборной России в матче против Дании

Голкипер сборной России по хоккею Александр Самонов признан лучшим игроком матча чемпионата мира против Дании.

Вратарь отразил 18 бросков из 18, а россияне одержали победу со счетом 3:0. Самонов признается лучшим игроком национальной команды в третьем матче из четырех.

За 42 секунды до конца второго периода счет открыл Иван Морозов. В середине третьей двадцатиминутки Александр Барабанов удвоил преимущество сборной России. За три минуты до финальной сирены Дмитрий Воронков установил окончательный счет в игре.

Россияне одержали третью победу на турнире. До этого матча была обыграна Чехия (4:3) и Великобритания (7:1). Сборная Словакии нанесла «Красной машине» поражение со счетом (1:3).

В следующем матче Россия сыграет против Швейцарии. Игра пройдет 29 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 16.15 по московскому времени. Датчане 28 мая померятся силами с Белоруссией. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

Ранее сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира по хоккею.