Боец Шлеменко призвал не поддерживать живущих за рубежом спортсменов

Боец смешанных единоборств MMA Александр Шлеменко жестко высказался о российских спортсменах, которые живут за рубежом.

На YouTube-канале «Народного славянского радио» Шлеменко заявил, что уехавшие за рубеж спортсмены должны помогать секциям в родных городах, но не делают этого.

«Если они не будут это делать, то надо не поддерживать их. Значит, они нам не друзья», — добавил он.

В марте 2021 года 36-летний Шлеменко поддержал призыв бывшего дзюдоиста Дмитрий Носова разобраться с деятельностью музыканта Моргенштерна, указывая на то, что его песни содержат непотребные призывы. Впоследствии вместе с Шлеменко против Моргенштерна высказались другие представители российского спорта, включая Хабиба Нурмагомедова.

Ранее боец смешанного стиля Андрей Корешков поддержал Александра Шлеменко в конфликте с Хамзатом Чимаевым. Шлеменко написал, что он хочет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а Чимаев посоветовал ему много не пить.