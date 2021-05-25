Футболист «Спартака» Соболев получил повреждение на сборе национальной команды

Эдуард Безуглов, врач сборной России по футболу, рассказал о состоянии здоровья игрока национальной команды Александра Соболева, передает «Матч ТВ».

Напомним, подопечные Станислава Черчесова проводят сбор в Австрии перед Евро-2020.

«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», — сказал Безуглов.

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Артем Дзюба пошутил, что у Соболева плохо с самокритикой.