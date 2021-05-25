СМИ: Захарян не сыграет на Евро-2020

Сборная России по футболу останется на Евро-2020 без хавбека Арсена Захаряна.

Футболист не поедет на чемпионат Европы из-за бактериальной ангины, передает Eurostavka.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян провел 13 матчей за московское «Динамо», забив три мяча.

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Норайр Захарян, отец хавбека сборной России Арсена Захаряна, рассказал о самочувствии сына.