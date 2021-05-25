СМИ: Захарян не сыграет на Евро-2020

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Игрок молодежной сборной Исландии Ари Лейфссон, игрок молодежной сборной России Арсен Захарян и... Игрок молодежной сборной Исландии Ари Лейфссон, игрок молодежной сборной России Арсен Захарян и...
Игрок молодежной сборной Исландии Ари Лейфссон, игрок молодежной сборной России Арсен Захарян и...
Владимир Песня/РИА «Новости»

Сборная России по футболу останется на Евро-2020 без хавбека Арсена Захаряна.

Футболист не поедет на чемпионат Европы из-за бактериальной ангины, передает Eurostavka.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян провел 13 матчей за московское «Динамо», забив три мяча.

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Норайр Захарян, отец хавбека сборной России Арсена Захаряна, рассказал о самочувствии сына.