Лидер латвийской партии — о скандале с флагом Белоруссии: реакция МИД Латвии неадекватна

Лидер латвийской социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович высказался о скандале с флагом Белоруссии.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

В разговоре с изданием «Балтийская волна» Урбанович отметил, что в партии осуждают действия властей Белоруссии, принявших безответственное решение о посадке пассажирского самолета в Минске.

«Ответная реакция министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса на произошедшее неадекватна. В Белоруссии хоккей любит не только руководитель государства», — добавил он.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее в министерстве спорта Белоруссии отреагировали на скандал с заменой флага страны.