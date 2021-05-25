Глава МИД Латвии сказал, что замена флага России на ЧМ не связана с политикой

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили российский флаг, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею, на флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

В эфире телеканала «Дождь» Ринкевич отметил, что российские спортсмены не могут выступать под государственным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), а позже на это обратили органы спортивной власти и уведомили рижскую думу и латвийские ведомства, которые занимаются спортом, о необходимости замены флага.

«Не будем искать здесь политику, здесь просто были вопросы, которые решались на основе спортивных властей», — добавил он.

Вместе с флагом России был заменен государственный флаг Белоруссии. Вместо него повесили бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией.

Ранее посольство России в Латвии раскритиковало решение заменить флаг страны на чемпионате мира в Риге.