Капризов забросил первую шайбу в карьере в розыгрыше Кубка Стэнли
Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил первую шайбу в карьере в розыгрыше Кубка Стэнли.
Россиянин отличился в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Ему ассистировал Матс Цуккарелло.
В дебютном розыгрыше Кубка Стэнли форвард пятый матч. В его активе также есть одна результативная передача.
В серии до четырех побед ведет «Вегас» — 3-1.
Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.
В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.
Ранее сообщалось, что сборная России не стала держать место в заявке на чемпионат мира 2021 года, который проходит в Латвии, для Капризова из-за отсутствия у нападающего шенгенской визы.