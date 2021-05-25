Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил первую шайбу в карьере в розыгрыше Кубка Стэнли.

Россиянин отличился в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Ему ассистировал Матс Цуккарелло.

В дебютном розыгрыше Кубка Стэнли форвард пятый матч. В его активе также есть одна результативная передача.

В серии до четырех побед ведет «Вегас» — 3-1.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что сборная России не стала держать место в заявке на чемпионат мира 2021 года, который проходит в Латвии, для Капризова из-за отсутствия у нападающего шенгенской визы.