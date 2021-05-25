Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в пятом матче с «Айлендерс»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене», завершилась во втором овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. У хозяев шайбы забросили Евгений Малкин и Брайан Раст.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 48 бросков.

«Айлендерс» вышли вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестая игра пройдет 26 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Малкин стал вторым по результативности в Кубке Стэнли в истории «Питтсбурга».

НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. 5-й матч

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Малкин (Летанг, Раст) — 08:20 (5x4)

1:1 — Бовиллье (Бейли, Ледди) — 19:05

2:1 — Раст (Кросби, Летанг) — 27:37

2:2 — Эберле (Комаров, Пажо) — 48:50

2:3 — Бейли — 80:51