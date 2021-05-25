Рижская дума рассмотрит инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею

Партия «Русский союз Латвии» внесла в повестку заседания Рижской думы рассмотрение инцидента с заменой флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в латвийской столице. Обсуждение пройдет 26 мая.

«Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. В Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета», — говорился в заявлении РСЛ, опубликованном на странице в Facebook.

В партии отметили, что латвийские власти, поддержавшие заменой флага арестованного в Минске белорусского оппозиционного деятеля Романа Протасевича, сами регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций.

РСЛ назвала инцидент «надругательством над флагом Белоруссии и подрывом принципов Олимпийского движения».

«Мы убеждены, что политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно, и требуем от рижских властей как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них, а в данном случае — исправить уже сделанное!» — отметили в партии.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель резко высказался о скандале с флагом Белоруссии.