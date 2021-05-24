Агент Чалханоглу опроверг новость об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита»

Гордон Стипич, агент футболиста итальянского «Милана» Хакана Чалханоглу, прокомментировал новость о том, что его клиентом интересуется петербургский «Зенит», передает Sport24.

«Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности», — сказал Стипич.

27-летний футболист выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за немецкие «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €35 млн. В минувшем сезоне он сыграл в 43 матчах во всех турнирах за миланцев, в которых забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. «Милан» по итогам Серии А занял второе место и вернулся в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» рассматривает вариант приобретения полузащитника итальянского «Милана» Хакана Чалханоглу.