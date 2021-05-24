Бывший тренер Кличко: за золотую медаль Ломаченко на ОИ заплатили $700 тыс.

Тренер по боксу Сергей Городничев рассказал о том, что победу на Олимпийских играх можно купить за деньги.

«На Олимпиаде золотая медаль для Олега Саитова стоила $1 млн, для Васи Ломаченко стоила $700 тыс. медаль в Пекине. Просто Вася же этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху», — сказал Городничев на Youtube-канале »Боксерская правда.

Городничев отметил, что на Играх все решается Международной ассоциацией бокса, а там уже все распределено, что и сколько стоит, но об этом никто не говорит.

«Если ты боксируешь на Украине, есть лидеры — их не 12 человек, а три-четыре. Они боксируют, выигрывают, к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть. И уже договорняки есть», — добавил он.

Ломаченко является Олимпийским чемпионов 2008 и 2012 годов. Также он дважды выиграл чемпионат мира.

Ранее Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу. Поединок продлился все десять раундов и завершился победой 23-летнего бойца единогласным решением судей: 116-112, 117-111, 119-109.