Главный тренер «Спартака» Витория: большая честь представлять такой великий клуб

Португальский специалист Руй Витория прокомментировал свое назначение на пост главного тренера московского «Спартака», передает пресс-служба клуба в Instagram.

«Я готов к новому испытанию. Это большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха», — сказал Витория.

Витория возглавлял португальские «Виторию», «Бенфику», «Белененсеш» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Вместе с «Бенфикой» он стал двукратным чемпионом Португалии.

На своем посту Витория сменил Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт со «Спартаком». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи заняли второе место, получив путевку в Лигу чемпионов.

Ранее Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев оценил назначение Руя Витории на пост тренера красно-белых.