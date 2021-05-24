Брагин — о проигрыше от Словакии: без полной самоотдачи на ЧМ никого не обыграть

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о поражении сборной России в матче группового этапа чемпионата мира против Словакии, передает Sport24.

«Была расхлябанность. В дальнейшем знаем, как работать в этом плане. Противник за счет самоотдачи выиграл. Для нас это хороший урок. Без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть», — сказал Брагин.

Российская команда выступает под нейтральным флагом из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В следующем матче россияне сыграют против Дании. Встреча начнется 26 мая в 16.15 по московскому времени.

В двух первых играх Россия обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1).

Хоккей Чемпионат мира. Группа А

Словакия — Россия — 3:1

1:0 — Милош Клеман (Милош Роман) — 30:00

1:1 — Александр Барабанов (Сергей Толчинский, Антон Слепышев) — 31:06

2:1 — Мартин Гернат (Марек Гривик, Петер Цегларик) — 53:19

3:1 — Марек Дялога — 58:59.

Ранее Словакия обыграла Россию в матче чемпионата мира по хоккею.