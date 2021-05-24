Глава Федерации хоккея Белоруссии обвинил рижскую администрацию в неуважении и давлении

Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков дал комментарий в отношении инцидента с заменой Государственного флага страны в Риге, где проходит чемпионат мира.

Ранее появилась новость, что власти Риги заменили белорусский флаг на бело-красно-белую оппозиционную символику. Флаг располагался на площади, на которой находятся все флаги стран-участниц чемпионата.

«ФХБ расценивает жест рижской администрации как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к белорусским спортсменам», — цитирует Баскова официальный сайт организации.

Также в заявлении говорится, что руководство ФХБ возмущено, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств.

Басков подчеркнул, что белорусам известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания команды. Все эти факты прямо нарушают Кодекс поведения Международной федерации хоккея (ИИХФ), которым должны руководствоваться и страны-организаторы турниров под эгидой ИИХФ. Поэтому сейчас в ФХБ всерьез обеспокоены безопасностью своих игроков в Риге и надеются, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира в Риге убрали флаг Белоруссии..