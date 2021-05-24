В Омске во время тренировки умер 22-летний атлет

Российский легкоатлет Григорий Маляренко умер во время тренировки на стадионе «Сибирский Нефтяник», передает »СуперОмск».

Маляренко являлся мастером спорта России, а также победителем юниорского чемпионата России-2019 на дистанции 60 метров с барьерами.

Также издание сообщает, что у спортсмена могли возникнуть проблемы с сердцем из-за высокой температуры воздуха, но официальная причина пока не называется. В Минспорта отметили, что Маляренко тренировался в комфортных для себя температурных условиях.

Ранее сообщалось о том, что Заслуженный тренер СССР и России, почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов скончался на 88-м году жизни.