Спутница Федуна Салихова снова высказалась против назначения Витории главным тренером «Спартака»

Зарема Салихова продолжает объяснять причины, по которым она вышла из состава Совета директоров «Спартака». Гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна продолжает критиковать спортивного директора Дмитрия Попова за выбор на пост главного тренера команды португальского специалиста Руя Виторию.

«Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры. Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года. Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт. Спортивный директор для себя давно определился с тренером. Так почему же акционерам не был предоставлен хотя бы тренерский анализ команды?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

21 мая спутница владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров клуба. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившем не продлевать контракт со спартаковцами.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Салихова отметила, что ее зоной ответственности остается фонд «Спартак-детям».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков.

Ранее сообщалось, что Салихова объяснила уход из совета директоров «Спартака» разногласиями с коллегами.