Баста готов встретиться со Шлеменко и поговорить о Моргенштерне

Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко прокомментировал слова бойца MMA Александра Шлеменко о рэпере Моргенштерне. Ранее Шлеменко жестко раскритиковал Моргенштерна, а Баста встал на защиту рэпера.

«У Шлеменко был день рождения, наверное, он праздновал и ему было не до моей скромной персоны. На самом деле надеюсь, что вся эта история сойдет на шутку и мы все сделаем правильные выводы. Повторю еще раз: для того чтобы наши дети не натворили глупостей, давайте купим им 10-20 книг, и пусть за год прочитают. Заставить их вместо компьютера читать — и поверьте, все у них будет в порядке. И никакой Моргенштерн не сможет захватить разум вашего ребенка», — приводит слова Басты Sport24.

«Мне кажется, тема Моргенштерна раздута. Шлеменко ее форсирует. Не стоит навешивать на него ярлыки, что он якобы ответственен за воспитание всех детей. За это отвечают родители», — сказал Баста по поводу слов Шлеменко в адрес рэпера. Также Баста отметил, что Шлеменко захотел с ним встретиться, чтобы обсудить какие-то моменты.

«Я готов общаться и разговаривать по этому вопросу с любым человеком», — сказал музыкант.

В марте 2021 года Шлеменко поддержал призыв бывшего дзюдоиста Дмитрия Носова разобраться с деятельностью Моргенштерна, указывая на то, что его песни содержат непотребные призывы. Впоследствии вместе с Шлеменко против музыканта высказались другие представители российского спорта, включая экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Ранее рэпер Баста высказался о критике бойца Шлеменко в адрес Моргенштерна.