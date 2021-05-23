«Ювентус» разгромил «Болонью» и пробился в Лигу чемпионов

Туринский «Ювентус» нанес разгромное поражение «Болонье» в матче заключительного тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Альваро Мората, также отличились Федерико Кьеза и Адриен Рабьо. У хозяев мяч забил Риккардо Орсолини.

В параллельном матче «Наполи» дома сыграл вничью с «Вероной» — 1:1.

«Ювентус», набравший 78 очков, занял четвертое место в турнирной таблице Серии А и пробился в Лигу чемпионов. «Наполи» с 77 баллами расположился на пятой строчке, дающей право на выступление в Лиге Европы. «Верона» набрала 45 очков и стала десятой, а «Болонья» с 41 баллом — 12-й.

Победителем чемпионата Италии стал «Интер». Миланский клуб прервал гегемонию «Ювентуса», который завоевывал золотые медали Серии А в девяти предыдущих сезонах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может возглавить туринский «Ювентус».

Италия. Серия А. 38-й тур

«Болонья» (Болонья) — «Ювентус» (Турин) — 1:4

Голы: 0:1 — Кьеза, 6; 0:2 — Мората, 29; 0:3 — Рабьо, 45; 0:4 — Мората, 47; 1:4 — Орсолини, 85.

«Наполи» (Неаполь) — «Верона» (Верона) — 1:1

Голы: 1:0 — Рахмани, 60; 1:1 — Фараони, 69.