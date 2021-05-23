«Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» и занял третье место в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче заключительного тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Садио Мане.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль», набравший 69 очков, занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и смог пробиться в Лигу чемпионов.

«Кристал Пэлас» с 44 баллами занял 14-ю позицию. Этот матч стал для команды последним под руководством английского специалиста Роя Ходжсона.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал гол вратаря Алиссона Беккера на исходе матча очередного тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Бромвича» лучшим в своей жизни.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:0

Голы: 1:0 — Мане36; 2:0 — Мане, 74.