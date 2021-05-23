Фетисов: при первом же случае Овечкин приезжал и играл за сборную

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном приезде хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина в национальную сборную, которая сейчас выступает на чемпионате мира, передает Sport24.

«Приезд Овечкина безусловно усилил бы сборную. Все будет зависеть от состояния здоровья. При первом же случае он приезжал и играл за сборную. В этот раз много нюансов, надо отнестись к любому выбору с уважением» — сказал Фетисов.

Игроки, которые прилетят из НХЛ на мировое первенство, смогут сыграть первый матч лишь через семь дней после приезда в Ригу. Это связано с профилактикой коронавируса.

«Вашингтон» уступает в серии до четырех побед «Бостону» со счетом 1:3. Следующий матч состоится 24 мая в 2.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин получил два удара со спины за несколько секунд в матче с «Бостоном».