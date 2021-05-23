Призера Олимпийских игр подозревают в убийстве

Призера Олимпийских игр по вольной борьбе Сушила Кумара арестовали по подозрению в убийстве, передает The Economic Times.

Вместе с индийским спортсменом задержан еще один человек.

Инцидент произошел 4 мая на стадионе в Дели. Кумар с группой борцов напал на спортсмена Сагара Рана. С Раной были его друзья, которые получили различные травмы.

Кумар скрывался от полиции, но его нашли в деревне, которая находится в Западном Дели. Вместе с ним был соучастник преступления.

Спортсмен оставлен под стражей, несмотря на то, что он был готов оставить залог. Суд посчитал, что он является организатором нападения, а обвинения носят тяжелый характер.

В 2010 году Кумар стал чемпионом мира. Турнир проходил в Москве.

Ранее Агрипино Магальяйнш, помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТ-активист, подал иск в суд Сан-Паулу, в котором обвинил нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в том, что тот организовал вооруженное нападение на него.