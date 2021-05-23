Португальский клуб предложил Буффону перейти к ним за сладости и абонемент в музей

Португальский клуб «Белененсеш», выступающий во втором по силе дивизионе страны, предложил необычный контракт вратарю туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

В заявлении, опубликованном на сайте клуба, говорится, что в команде ему должны предложить не деньги, а возможность связать свое имя с вызовом, который могут принять только живые легенды. В контракт будет включен годовой абонемент в музей на посещение музея искусства, архитектуры и технологии, а также семейный билет для посещения монумента открытий, музея автобусов, монастырю Жеронимуш и к башне Белен. Эти места Буффон сможет посещать с семьей раз в неделю.

«В контракте будет еженедельная упаковка популярных португальских сладостей, которые вы сможете есть, не меняя своей диеты», — добавили в команде.

Монастырь Жеронимуш и башня Белен объявлены ЮНЕСКО памятниками Всемирного культурного наследия.

Буффон заявил о том, что покинет «Ювентус» после сезона-2020/21. Он перешел в туринскую команду в июле 2001 года из «Пармы», а после 17 лет в клубе он подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Спустя год он вернулся в Турин.

Всего Буффон провел 684 матча за «Ювентус», 322 из которых отстоял на ноль. Вместе с командой он стал десятикратным чемпионом Италии (2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20), четырехкратным обладателем Кубка Италии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и шестикратным победителем Суперкубка страны (2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020).

За «Белененсеш» выступает российский вратарь Станислав Крицюк.

Ранее сообщалось о том, что на Буффона претендуют два итальянских клуба.