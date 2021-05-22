Министр спорта Белоруссии считает подлостью решение IBU по переносу этапа КМ

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о переносе этапа Кубка мира в Финляндию, отметив, что это было подло со стороны международной организации.

Этап, который должен был состояться с 3 по 6 марта в Раубичах, был перенесен в финский Контиолахти. Такое решение было принято в связи с текущей политической ситуацией в Белоруссии.

«Сегодня вот такое отношение… Люди поступили очень подло… Если сказать мягко, это непорядочно по отношению к государству, к тем людям, которые занимались подготовкой даже по отношению и к детям», — заявил Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, что ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею — мировое хоккейное первенство проходит с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии. Чуть позже Международный союз современного пятиборья перенес из Минска чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу. В марте стало известно, что страна не примет командный чемпионат Европы по настольному теннису.

Ранее сообщалось, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отобрать у Белоруссии этап Кубка мира.