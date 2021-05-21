Третьяк — о победе сборной России: пропущенные шайбы не выбивали команду из колеи

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил победу сборной России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира.

Напомним, россияне обыграли Чехию со счетом 4:3.

«Поздравляю команду и всех болельщиков с успешным стартом на чемпионате мира. Это была важнейшая игра. Пропущенные шайбы не выбивали команду из колеи, хоккеисты продолжали давить и брать свое в атаке», — передает слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Также Третьяк отметил, что победа над очень сильными чехами – идеальный результат в первом матче турнира, он укрепит у сборной уверенность в своих силах.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

Россия — Чехия — 4:3

1:0 — Бурдасов (Григоренко) — 04:16

1:1 — Флек (Шпачек) — 9:26

2:1 — Швец-Роговой (Каменев) — 36:00

2:2 — Врана (Кубалик, Гайек) — 37:53

3:2 — Барабанов (Воронков) — 45:28

3:3 — Кубалик (Гронек) — 57:23

4:3 — Григоренко (Проворов) — 59:41.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее чемпион мира-1993 Андрей Николишин в разговоре с «Газетой.Ru» призвал не говорить о проблемах сборной России после победы над чехами.