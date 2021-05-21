Николишин — о победе над Чехией на ЧМ: мы выиграли, не надо о проблемах

Чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк Сити Андрей Николишин оценил победу нашей сборной в стартовом матче чемпионата мира в Риге. Он признал, что сложности есть, но после победы говорить о них не стоит.

«Игра оставила хорошее впечатление. Прежде всего, мы победили. И надо, наверное, говорить не о проблемах, а о позитивных вещах. Проблема всегда были, есть и будут, они никуда не денутся. И даже не столько проблемы, сколько ошибки — возможности для усиления. А из позитивного — забросили четыре шайбы: забили в большинстве, забили в меньшинстве, забили на последних минутах. Это позитивные моменты, которые характеризуют и оценивают игру сборной», — сказал Андрей Николишин в интервью «Газете.Ru».

Сборная России обыграла чехов со счетом 4:3, победную шайбу за 19 секунд до финальной сирены забросил Михаил Григоренко. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина станет команда Великобритании, эта игра состоится в субботу, 22 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России Александр Самонов признан лучшим игроком матча с Чехией.