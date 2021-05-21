Шмаров назвал футболиста из Германии, который может перейти в клуб РПЛ, «котом в мешке»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров, выступавший также в Германии за «Карлсруэ» и «Арминию», оценил возможный трансфер в один из клубов РПЛ полузащитника клуба «Ян» из немецкого Регенсбурга Макса Безушкова.

Он считает, что возможности игрока неизвестны, поэтому сложно объективно оценивать такой переход.

«Я видел, что люди пишут по этому поводу. Кто-то говорит, что едет за деньгами, кто-то замечает, что, к примеру, Александру Жирову в Германии больше нравится и он не хочет возвращаться в Россию. Мое мнение таково: пока неизвестны клубы, которые в нем заинтересованы, и есть только общая информация, не стоит воспринимать ее всерьез. Потому что ехать из Германии сюда… Что это за футболист? Кот в мешке, играл во второй бундеслиге. И пока официальной информации нет, очень сложно что-то предполагать, потому что никто о нем ничего не слышал и не видел его.

Думаю, требования там и у нас все-таки разные, в России все на лимит сваливают. Поэтому можно смело согласиться, что уровень футболистов, которые приезжали к нам из Германии — Нойштедтера, Рауша и других, — в России падает», — сказал Шмаров «Газете.Ru».

Безушков родился в Германии, он воспитанник академии «Штутгарта». Тем не менее, его родители — русские, переехавшие жить в Германию. По словам агента футболиста, игрок заинтересован в том, чтобы выступать в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Макс Безушков намерен получить российский паспорт и перейти в один из клубов РПЛ.