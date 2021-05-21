Гном Гномыч занял призовое место на конкурсе чтецов
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, стал призером по чтению стихов Агнии Барто. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.
«Первый класс закончить — это вам не хухры-мухры, да еще и стать призером по чтению стихов от Агнии Барто», — написал Александр.
Напомним, что Гном Гномыч родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.
Его отец завершил спортивную картеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях.
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