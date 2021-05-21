Немецкий футболист Безушков хочет получить российское гражданство

Игрок клуба «Ян Ресенбург» Макс Безушков проявляет интерес к выступлению за национальную сборную России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам агента футболиста Инго Хаспеля, немец близок к тому, чтобы получить российский паспорт.

«Рассчитываем, что получение российского гражданства состоится не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в «Ресенбурге» — пришло время сделать следующий шаг. Российские клубы уже интересовались возможность его перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и мы движемся в этом направлении», — сказал Хаспель.

Безушков — воспитанник академии «Штутгарта», выходец из российской семьи. Выступает за свою нынешнюю команду с 2019 года.

В текущем розыгрыше второй Бундеслиги игрок провел 31 матч и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Сочи» Жоаозиньо высказался о решении сербского защитника клуба Ивана Миладиновича сделать российский паспорт.