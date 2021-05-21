РПЛ опередила АПЛ и Ла Лигу по уровню роста доходов

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла третье место по уровню роста доходов ведущих европейских лиг мира за 2019 финансовый год, сообщает РИА «Новости».

Сравнительный отчет по лицензированию клубов, где также был указан рост доходов европейских лиг, представил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Российский чемпионат занял третью строчку, а рост составил 16,6% — доход 16 клубов РПЛ за указанный период составил €876 млн.

На первой строчке по этому показателю расположилась Австрия — 26,7% (224 млн евро, 13-е место по общим доходам), второй показатель у Бельгии — 14% (445 млн, 10-е место).

По общему уровню доходов РПЛ занимает шестое место, уступая Англии (5,864 млрд евро, +7,8%), Германии (3,454 млрд, +9,8%), Испании (3,344 млрд, +5,9%), Италии (2,595 млрд, +12,5%) и Франции (1,892 млрд, +11,7%).

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига опубликовала заявление по поводу переноса матча 30-го тура между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Все встречи заключительного тура чемпионата страны должны были начаться в 14.00 мск, однако игра в столице Башкирии была перенесена на два часа.