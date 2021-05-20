Павлюченко рассказал о запугиваниях в Лондоне

Бывший нападающий сборной России, московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, как подвергся запугиваниям в Лондоне.

Когда Форвард выступал за «Тоттенхэм», он поехал в гости к другому российскому футболисту — нападающему Андрею Аршавину, который в это время выступал за другой лондонский клуб — «Арсенал».

«Район «Арсенал» в Лондоне. Я приехал в гости к Андрею Аршавину. Вышел из машины, а меня черненькие увидели. Сказали мне, чтобы я больше туда не приезжал. У них там все серьезно — это как «Спартак» и ЦСКА у нас. Они гнали меня: «Уезжай отсюда!» Больше я в этот район не приезжал», — поделился Павлюченко во время интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Павлюченко перешел в состав «Тоттенхэма» 30 августа 2008 года, а сумма трансфера составила £14 млн. Он выступал в лондонской команде до 2011 года, после чего стал игроком московского «Локомотива».

Ранее сообщалось, что в этом интервью Павлюченко поделился мнением о карьере российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Он отметил, что форвард мог выступать в клубе топ-уровня, однако сам загубил свою карьеру.