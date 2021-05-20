В РЖД опровергли новость о просьбе сдать «Локомотиву» в аренду «Лужники»

Генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров опроверг новость о том, что компания обращалась с просьбой сдать футбольному клубу «Локомотив» в аренду стадион «Лужники», передает РИА «Новости».

Напомним, 18 мая появилась информация о том, что стадион «Локомотива» может быть снесен, а на его месте появится новая застройка

«Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен РЖД такого рода документов не выходило», — сказал Белозеров.

Стадион «Локомотив» был построен в Черкизове в 2002 году на месте прежней домашней арены «железнодорожников». Сооружение вмещает 27 320 болельщиков. В 2017 году стадион был переименован в «РЖД Арену».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный, который собираются возвести в Черкизово, не предполагается никакой жилой застройки.

Ранее Собянин назвал бредом информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены».