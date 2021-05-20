Семерым медикам предъявлены обвинения в смерти Марадоны

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам в смерти Диего Марадоны, сообщает агентство EFE.

По информации источника, медики могут быть осуждены на срок от 8 до 25 лет тюрьмы по статье «причинение смерти с косвенным умыслом». В сообщении прокуратуры указано, что бригада медицинских работников, которая была ответственной за здоровье именитого футболиста, проявила безрассудство и не уделила достаточно внимания состоянию экс-игрока.

Также сообщается, что прокуратура сделала запрос на то, чтобы фигуранты дела не имели права покинуть Аргентину.

Легендарный в прошлом футболист умер 25 ноября между 04.00 и 06.00, во время сна. Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестер заявляла, что Диего просыпался и вставал утром.

Ранее сообщалось, что модель Алина Аксельрад, представляющая на конкурсе «Мисс Вселенная» Аргентину, во время костюмированного конкурса отдала дань уважения своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне.