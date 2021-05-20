Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в третьем матче с «Бостоном»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Бостон Брюинз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. У гостей шайбы забросили Александр Овечкин и Ник Дауд.

Голкипер столичного клуба Илья Самсонов в дебютном матче в Кубке Стэнли отразил 40 бросков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бостон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая встреча пройдет на домашнем стадионе «Брюинз» 22 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. 3-й матч

«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Овечкин (Манта) — 28:21 (5x4)

1:1 — Холл (Смит, Миллер) — 29:17

1:2 — Дауд (Хэтэуэй) — 38:15

2:2 — Маршан (Бержерон, Макэвой) — 51:32 (5x4)

3:2 — Смит — 85:48