«Питтсбург» одолел «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» в присутствии 9 344 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Джефф Картер.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет по ходу второго периода оформил Джош Бэйли.
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 43 броска по своим воротам.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» выдвинул кандидатуру российского вратаря Сергея Бобровского на приз «Кинг Клэнси Трофи».