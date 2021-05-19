«Питтсбург» одолел «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» в присутствии 9 344 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Джефф Картер.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет по ходу второго периода оформил Джош Бэйли.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 43 броска по своим воротам.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» выдвинул кандидатуру российского вратаря Сергея Бобровского на приз «Кинг Клэнси Трофи».