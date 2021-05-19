Игроки «Челси» и «Лестера» устроили потасовку на поле

В очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» обыграл «Лестер».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте.

В концовке игры на поле произошла потасовка. Конфликт начался после того, как португальский защитник «лис» Рикарду провел грубый прием, после чего его визави Антонио Рюдигер толкнул обидчика. Затем завязалась драка, в которой принял участие даже голкипер «Челси» Эдуар Менди.

«Газета.Ru» ввела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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