«Челси» обыграл «Лестер» в матче 37-го тура АПЛ

В очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» обыграл «Лестер».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Келети Ихеначо.

После этой победы подопечные Томаса Тухеля набрали 67 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Команда Брендана Роджерса имеет в своем активе 66 очков и располагается на четвертой позиции.

«Газета.Ru» ввела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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