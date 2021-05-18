«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Брайтон» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными ударами отметились Леандро Троссард, Адам Уэбстер и Дэниэл Берн. За «горожан» забили Илкай Гюндоган и Филип Фоден.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уже обеспечили себе победу в чемпионате Англии, набрав после 37 туров 83 очка. В последнем туре «Манчестер Сити» сыграет против «Эвертона». Встреча состоится 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Брайтон» располагается на 15 строчке, имея в активе 41 очко. В следующем туре «Брайтон» встретится с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче АПЛ.