Тренер сборной Украины: моих друзей погубили оружие, наркотики, алкоголь

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в своей автобиографии «Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол» рассказал о том, как сложилась судьба его друзей.

«Те, с кем я играл в футбол, выбрали другую дорогу. Страна распадалась, никто не верил, что все будет хорошо. Моих друзей погубили оружие, наркотики, алкоголь», — написал Шевченко.

Шевченко является пятикратным чемпионом Украины в составе киевского «Динамо». В сезоне-1998/99 он дошел с киевлянами до полуфинала Лиги чемпионов, где подопечные Валерия Лобановского проиграли по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии».

В 1999 году Шевченко перешел в итальянский «Милан», с которым выиграл Серию А, стал обладателем национального Кубка, а также забил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов в ворота туринского «Ювентуса» в сезоне-2002/03.

Сейчас Шевченко тренирует сборную Украины, с которой он отправится на Евро-2020. В группе с украинцами сыграют Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру на Украине, в услугах 23-летнего итальянца заинтересован донецкий «Шахтер».