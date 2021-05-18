Карпин дисквалифицирован на три матча за брошенную в судью бутылку

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону резервного арбитра в игре 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

«В заседании КДК принимал участие сам Валерий Георгиевич и юрист «Ростова». Перед принятием решения я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова. Он написал, что Карпин в конце матча акцентировано бросил бутылку в его сторону. После этого он обратился к Матюнину с просьбой удалить Карпина. Сам Карпин сказал нам, что у него не было умысла кидать бутылку в судью», — приводит слова главы контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца Sport24.

На второй добавленной минуте Карпин был изгнан с тренерской скамейки при счете 1:2. Через пять минут после его удаления «Краснодар» забил третий мяч, установив окончательный счет встречи.

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спросил у арбитра, почему он меня удалил», — цитирует слова Карпина сайт клуба.

И зрителей, и самого Карпина решение арбитра Алексея Матюнина шокировало. Главный тренер «Ростова» не сразу покинул поле — для этого судье пришлось останавливать игру.

«Краснодар» по итогам чемпионата финишировал на десятом месте, набрав 41 очко, «Ростов» — на девятом, у них 43 балла.

Ранее Валерий Карпин объяснил свое удаление в матче с «Краснодаром».