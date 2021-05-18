ЦСКА отпустил главного тренера Олича в сборную Хорватии на Евро-2020

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич будет работать в тренерском штабе сборной Хорватии на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Олич ушел из сборной Хорватии весной нынешнего года, чтобы возглавить армейский клуб.

«Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», — приводит слова агента Деяна Йоксимовича «Р-Спорт».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе хорваты сыграют с национальными командами Англии, Шотландии и Чехии. В 2018 году Хорватия вышла в финал чемпионата мира, уступив в решающем матче Франции (2:4).

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

С 2001 года ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз брал серебряные награды и дважды — бронзовые.

В 2005 году москвичи выиграли Кубок УЕФА, а в 2010-м вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии хочет видеть Олича в своем штабе.