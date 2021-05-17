Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в эстафете 4х100 вольным стилем

Мужской эстафетный квартет принес сборной России вторую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в соревнованиях по плаванию. Победу в эстафете 4х100 м вольным стилем одержали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников.

Россияне установили новый рекорд чемпионатов Европы, который теперь равен – 3.10,41.

Ранее в первый день соревнований пловцов Мартин Малютин завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, а Колесников в полуфинале обновил принадлежащий ему рекорд мира на дистанции 50 м на спине.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Эстафета. Вольный стиль, 4х100 м

1. Россия – 3.10,41.

2. Великобритания – 3.11,56.

3. Италия – 3.11,87.

Ранее в полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште Колесников первым на планете преодолел 50 метров на спине быстрее 24 секунд. Результат россиянина – 23,93 секунды. Одновременно это также рекорд Европы и рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение также принадлежало Колесникову – в 2018 году в Глазго он преодолел эту дистанцию за 24 секунды ровно. Отметим, что тогда Колесникову было всего 18 лет, так что ему принадлежат и все юниорские рекорды на дистанции 50 м на спине.

Ранее сообщалось, что Российский пловец обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.