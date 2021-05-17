В ХК «Олимп» прокомментировали драку на детском турнире и пообещали разобраться

На матче детского хоккейного турнира «Кубок победы» в Саратове произошла драка между игроками 2008 года рождения. Встреча команд «Айсберг» (Горячий Ключ) и «Олимп» (Самара) была остановлена из-за потасовки.

Юные хоккеисты устроили драку после того, как нарушил правила один из игроков самарской команды. Их безуспешно пытались разнять судьи и тренеры. Директор «Олимпа» Юрий Ковтун пообещал разобраться в ситуации, однако, воздержавшись от подробностей.

«Все, что происходило на льду, остается на льду. По ситуации хоккейный клуб будет разбираться самостоятельно», — сказал Ковтун «Газете.Ru».

Потасовка произошла в концовке встречи. Игра была остановлена за полторы минуты до окончания основного времени, была зафиксирована победа «Айсберга» со счетом 6:3. Команда из Горячего Ключа в итоге стала победителем турнира.

Ранее был объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею в Риге.